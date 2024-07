Gabriela Guillén desmiente que Bertín ejerza de padre: "Exijo todos los derechos de mi hijo"

En cuestión de días Bertín Osborne podría volver a ser citado para presentarse en el instituto nacional de toxicología para realizar el test de paternidad que ponga fin a los rumores sobre la legitimidad del bebé que comparte con Gabriela Guillén. Se trata de un paso determinante para el futuro del menor, que pondría fin a meses de acusaciones cruzadas entre ambas partes, y donde también fue clave la publicación de un comunicado conjunto, en el que el cantante ya reconoció de manera pública ser el padre del hijo de Guillén Osborne. En el comunicado no se dirigió en ningún momento al bebé como su hijo, aunque afirmó que es "una responsabilidad que asumo".

La versión de Bertín Osborne y Gabriela Guillén no siempre ha coincidido. Desde que se conoció la noticia del embarazo, hace ya un año, el presentador dejó claro que no tenía ningún tipo de interés en el bebé: "Son accidentes que pasan todos los días. No ha sido buscado ni deseado", sentenciaba por ese entonces. Una actitud que no sentó bien a Gabriela, quien mostró su malestar muy públicamente: "Estoy ya muy cabreada y muy cansada de todo", afirmaba ante la prensa. Durante estos 9 meses de gestación, los progenitores no mantuvieron contacto más allá de una trasferencia de dinero.

Algo que pareció cambiar con el nacimiento del bebé el pasado enero. Gabriella decidió presentar una demanda de paternidad a Bertín Osborne, con el fin de que se reconociera legalmente quién es el padre del niño. A raíz de esto se produjo una reunión secreta en Madrid, ya en el mes de junio, de la que surge el comunicado en el que Bertín reconoce haber actuado mal: "Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto". Unas palabras que, junto al acuerdo extrajudicial, no parecen haber convencido a Guillén para retirar la demanda por paternidad para sorpresa del cantante y su equipo legal.

¿Cómo es actualmente su relación?

'Más Espejo' ha hablado en exclusiva con Gabriela Guillén para conocer cómo es su relación en la actualidad. La empresaria estética afirma estar aún muy enfadada. Se ha enterado de la cita para la prueba de paternidad a través del programa, y asegura que independientemente de si Osborne se acaba sometiendo a la prueba o no "llega tarde". También ha querido desmentir que se encuentren en buenos términos, afirmando que "es falso que tengamos buena relación", llevan si verse desde el pasado 12 de junio.

Guillén ha negado que el presentador esté ejerciendo de padre, como se comprometió en el comunicado: "No se interesa ni por mí ni por el bebé (...) exijo todos los derechos de mi hijo. Los económicos también", ha manifestado.