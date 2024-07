La peligrosa experiencia de Susanna Griso con un elefante en un safari: "Iba a por nosotros, quería tumbar el coche"

Un turista español ha muerto aplastado por un elefante cuando disfrutaba de un safari en el parque nacional de Pilanesberg, en Sudáfrica. Según ha trascendido, el hombre había viajado con un grupo de personas y se encontraba fuera del jeep cuando sucedieron los hechos. Un elefante comenzó a comportarse de manera violenta y el episodio terminó de forma trágica.

La peligrosa experiencia de Susanna Griso en un safari de Sudáfrica

Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, ha contado en el programa que ella vivió una situación similar en una expedición de safari en Sudáfrica. Un grupo de personas se encontraba circulando por una carretera cuando se encontraron con un elefante en su camino. Cuenta la periodista que era un elefante de tamaño pequeño y cerca había 3 crías más. La respuesta del animal al ver al grupo de turistas fue muy agresiva.

"El elefante empezó a mover mucho la trompa y a abrir las orejas. Empezó a hacer muchos ruidos que eran gritos", recuerda. El grupo de la comunicadora iba tutelado por un ranger, una especia de soldado especializado en vigilancia, que supo reaccionar a la situación con calma. En un primer momento decidió parar el vehículo, avanzar era peligroso porque la hembra de elefante se podía sentir más invadida. Tras esto, el elefante les empezó a perseguir mientras daban marcha atrás unos 50 metros. "Iba a por nosotros con la intención, imagino, de dar un golpe al coche o tumbarlo y era una cría".

"En ese momento estábamos en manos de una persona muy experimentada que lo que hizo fue retroceder. Estaba criando porque tenía las mamas muy hinchadas", recuerda la periodista.

"No se sabe cómo pueden reaccionar porque la naturaleza no es blanco o negro"

África Blanco, trabajadora de un safari, explica que los animales sin impredecibles y nunca saben cómo pueden reaccionar. "Si una hembra de elefante está con una cría lo va a defender, si te acercas demasiado ella te empieza a mostrar signos que va a ir a más y si te has pasado te persigue o se te abalanza". Ese tipo de ataques se denominan como una carga. "La reacción depende de la situación, en la naturaleza nada es blanco ni negro".

"Hemos visto que se pueden hacer safaris andando pero siempre hay que llevar un profesional, cuanto menos riesgos tomes mejor y es fundamental ir acompañado de un experto. No me metería sola ni me bajaría del coche", apunta.