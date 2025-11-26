Analizamos la primera entrevista del rey emérito tras sus memorias: "Se ha mostrado más moderado con la idea de volver a España"

Esta noche se emite en Francia la primera y única entrevista que el rey Juan Carlos I ha concedido en televisión con motivo de sus memorias. En ella, el monarca habla de remordimientos y arrepentimientos.

El rey emérito asegura que "todos los hombres acumulan errores" y pide perdón al pueblo español. Además, advierte que, si volviera a su reinado, tendría más cuidado.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Álvaro del Río, compañero de Antena 3 Noticias en Francia, que nos ha adelantado algunos detalles.

En la entrevista, el rey Juan Carlos repasa algunos de los episodios que más han marcado su historia, como su abdicación. Además, hace balance sobre el reinado de su hijo Felipe VI. "Es un buen rey, pero está viviendo un momento muy difícil", señala.

Por último, el rey emérito expresa su deseo de volver a España, aunque de forma más moderada que en las memorias. "Le gustaría volver, pero que dependerá de la situación y el momento", advierte Álvaro del Río.