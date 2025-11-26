Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Analizamos la primera entrevista del rey emérito tras sus memorias: "Se ha mostrado más moderado con la idea de volver a España"

El rey emérito ha concedido su única entrevista tras la publicación de sus memorias para la televisión francesa. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el periodista Álvaro del Río, que nos ha adelantado algunos detalles.

rey Juan Carlos I

Publicidad

Esta noche se emite en Francia la primera y única entrevista que el rey Juan Carlos I ha concedido en televisión con motivo de sus memorias. En ella, el monarca habla de remordimientos y arrepentimientos.

El rey emérito asegura que "todos los hombres acumulan errores" y pide perdón al pueblo español. Además, advierte que, si volviera a su reinado, tendría más cuidado.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Álvaro del Río, compañero de Antena 3 Noticias en Francia, que nos ha adelantado algunos detalles.

En la entrevista, el rey Juan Carlos repasa algunos de los episodios que más han marcado su historia, como su abdicación. Además, hace balance sobre el reinado de su hijo Felipe VI. "Es un buen rey, pero está viviendo un momento muy difícil", señala.

Por último, el rey emérito expresa su deseo de volver a España, aunque de forma más moderada que en las memorias. "Le gustaría volver, pero que dependerá de la situación y el momento", advierte Álvaro del Río.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Keka

Menores aprendiendo a conducir sin carnet, ¿una irresponsabilidad?: "Aprendí a conducir con mis amigas con 16 años"

El Puma

Incredulidad ante las explicaciones de El Puma tras ser expulsado de un avión: "Pensó que debía tener un trato diferente"

rey Juan Carlos I

Analizamos la primera entrevista del rey emérito tras sus memorias: "Se ha mostrado más moderado con la idea de volver a España"

Este viernes, tú decides: vota para ayudar a los coaches a elegir sus equipos en La Voz
En directo

Este viernes, tú decides: vota para ayudar a los coaches a elegir sus equipos en La Voz

Anabel Pantoja, cumpleaños hija
Anabel Pantoja

Las malas relaciones familiares tiñen en el primer cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja: "No soportan a David"

Elisabeth Reyes
A partir de las 17:00

Elisabeth Reyes, la Miss España que soñaba con ser madre, esta tarde en Y ahora Sonsoles

El título de Miss España la convirtió en un personaje público que, desde entonces, no ha dejado de copar titulares. Hoy Elisabeth Reyes nos cuenta cómo le afectó la corona y el calvario que vivió para cumplir su verdadero sueño: ser madre.

Presuntos malos tratos.
Cruce de acusaciones

Las otras mujeres que hablan de Alessandro Lecquio como maltratador además de Antonia Dell' Atte: "Él se jactaba de que alguna bofetada había dado"

Alessandro Lecquio ha perdido su puesto de trabajo como colaborador televisivo después de la última entrevista que concedió la modelo italiana Antonia Dell' Atte en la que insistía acusándole de maltrato.

Edu se arriesga por el Bote: "Si quieres fiesta, vamos a tener fiesta"

Edu se arriesga por el Bote: "Si quieres fiesta, vamos a tener fiesta"

Ana Iris Simón

Ana iris Simón, sobre el lapsus de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso: "Tú no has cumplido tu objetivo hoy"

Jorge Fernández, alucinado con la jugada maestra de Edu: “¡Madre mía lo que se va a llevar por el fallo de Valen!”

Jorge Fernández, alucinado con la jugada maestra de Edu: “¡Madre mía lo que se va a llevar por el fallo de Valen!”

Publicidad