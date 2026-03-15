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La frustración de María José Campanario en El Desafío: “Mis pruebas nunca pueden competir con las de los demás”

La concursante siente no obtener una puntuación más alta en sus retos al tener que competir con los titánicos desafíos de sus compañeros.

La frustración de María José Campanario

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Carmen Pardo
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María José Campanario ha hecho una gran prueba al volante, pero las notas del jurado de El Desafío no han reflejado la entrega de la concursante en su reto, “mis pruebas nunca pueden competir con las de los demás” ha asegurado la mujer de Jesús Janeiro.

Jessica Goicoechea ha querido explicar su enfado tras las notas de Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura. “A veces hay que quejarse más y me he frustrado un poco” ha asegurado la influencer.

Eva Soriano tampoco está conforme con como ha sido valorado en sus pruebas esta temporada, “me voy mosqueada” ha confesado la humorista.

Patricia Conde ha valorado su prueba, “era muy difícil, yo nunca he tocado la guitarra eléctrica”.

Eduardo Navarrete se ha mostrado muy satisfecho de su número, “encima he podido reivindicar una causa cantando y estoy super orgulloso de mis compañeros” ha confesado el diseñador.

Willy Bárcenas ha soltado lastres y ha explicado su “he vuelto”. Un resurgir del que el cantante se ha mostrado satisfecho y optimista de cara a la próxima semifinal.

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