Aprende a limpiar bien la nevera: el desconocido truco de Ordenatriz para pagar menos luz

Con el encarecimiento de la energía, cualquier gesto que ayude a ahorrar en casa se vuelve imprescindible. Y uno de los más sencillos pasa por la nevera: mantenerla limpia y ordenada puede marcar la diferencia en la factura de la luz.

El frigorífico es el electrodoméstico que más consume en una vivienda porque permanece encendido las 24 horas. Según explica Ordenatriz, una limpieza profunda, especialmente de la rejilla trasera, entre dos y cuatro veces al año puede reducir el gasto eléctrico hasta un 30%.

La clave está en varios puntos: limpiar cajones y baldas con detergente común, mantener las gomas de la puerta hidratadas para evitar fugas de frío y eliminar las capas de hielo.

También conviene prestar atención al condensador de la parte trasera, donde se acumula polvo con el tiempo. Pasar un cepillo suave o una aspiradora cada seis meses mejora el rendimiento del motor. Y si además evitamos sobrecargar la nevera y organizamos bien los alimentos en recipientes, el frío circulará mejor y el ahorro será aún mayor. ¡Dale al play para enterarte de todo!