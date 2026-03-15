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“La experiencia está siendo un espectáculo, pero no está hecho para nosotros”: Joaquín y sus hijas no se acostumbran a la cultura japonesa

Los Sánchez Saborido han iniciado el diario de esta semana en el monte Koya, donde han tenido que atravesar un cementerio para llegar a un centro de relajación que había reservado Susana para toda la familia.

Joaquín y sus hijas no se acostumbran a la cultura japonesa

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Adrián Moreno
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Allí se han sometido a una clase de yoga que, más que relajarles, lo que ha hecho ha sido despertar las carcajadas en la familia. La falta de movilidad de Salma y Daniela al hacer los ejercicios ha dejado posturas curiosas que ni ellas mismas se imaginaban hacer.

La desastrosa clase de yoga de Susana y Joaquín

Después de la clase, la familia andaluza ha ido a limpiar la caravana, lo que ha terminado con una ‘guerra de espuma’ y con un golpe de Daniela contra el retrovisor del vehículo: “El año pasado fue la conjuntivitis de mis padres y este año yo me he dado un golpe”.

Al día siguiente, Joaquín y su familia se han tenido que levantar a las 5:00 a.m., ya que tenían una ceremonia de relajación programada por Susana, que curiosamente se ha levantado la última.

Al terminar la ceremonia, la madre de la familia ha sido la única que se ha quedado meditando, mientras que los demás se han ido a desayunar. “Ahora nosotros nos vamos a comer algo y que vuestra madre se quede aquí meditando”, bromeaba Joaquín.

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