¿Logrará Sinan consumar su matrimonio? La presión de los Kantarci empuja a Seyran al límite

Sinan está decidido a que esta sea, por fin, su primera vez. Tras dos años de espera, el joven no acepta más largas y presiona a su esposa con un pijama sexy: “Póntelo, déjame ver cómo te queda. No me digas que no”. Seyran se siente acorralada en el baño; sabe que esta noche no tiene escapatoria, pero el fantasma de Ferit Korhan no sale de su cabeza.

Lo que Seyran no imagina es que su suegra tiene un as bajo la manga mucho más peligroso. Mientras ella lucha contra sus propios sentimientos en la habitación, Alya ha preparado un encuentro explosivo e inevitable con Ferit. La matriarca de los Kantarci quiere demostrar que Seyran no es digna de su apellido y no parará hasta que su hijo vea la verdad.

¿Logrará Sinan consumar el matrimonio o la aparición de Ferit lo detendrá todo? ¿Caerá Seyran en la red de su suegra? ¡No te lo pierdas! Esta noche a las 22:00h en Antena 3. Y recuerda que también está disponible en atresplayer.