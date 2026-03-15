Descubre los desafíos a los que se enfrentarán los concursantes en la segunda semifinal

Las sillas de fuego será el desafío para Daniel Illescas, la máquina de claqué es el reto al que tendrá que hacer frente Patricia Conde y el escapismo Monster es la prueba para Willy Bárcenas.

Una danza aérea será la prueba para Eva Soriano y el Saxo total tendrá que ser el reto al que se enfrente Eduardo Navarrete.

José Yélamo tendrá que hacer una coreografía ambientada en “Alguien voló sobre el nudo del cuco” y el desafío de ilusionismo es para María José Campanario.

Jessica Goicoechea tendrá que realizar una coreografía aérea en pareja, ¿qué es lo que ocurrirá en la segunda semifinal de El Desafío?