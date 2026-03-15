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Próximos retos | Primera semifinal

Descubre los desafíos a los que se enfrentarán los concursantes en la segunda semifinal

Todavía cinco de los siete concursantes pueden convertirse en finalistas junto a José Yélamo, ¿qué retos asumirán en la segunda semifinal?

Descubre los desafíos a los que se enfrentarán los concursantes en la segunda semifinal

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Carmen Pardo
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Las sillas de fuego será el desafío para Daniel Illescas, la máquina de claqué es el reto al que tendrá que hacer frente Patricia Conde y el escapismo Monster es la prueba para Willy Bárcenas.

Una danza aérea será la prueba para Eva Soriano y el Saxo total tendrá que ser el reto al que se enfrente Eduardo Navarrete.

José Yélamo tendrá que hacer una coreografía ambientada en “Alguien voló sobre el nudo del cuco” y el desafío de ilusionismo es para María José Campanario.

Jessica Goicoechea tendrá que realizar una coreografía aérea en pareja, ¿qué es lo que ocurrirá en la segunda semifinal de El Desafío?

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