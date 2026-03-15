Repasamos
Aramís Fuster, en guerra con su casero: ¿está la vidente autosaboteándose para evitar saldar su deuda?
La vidente está viviendo a oscuras en una casa que se niega a abandonar, a pesar de que su casero sostiene que le debe 15.000 euros. ¿Tiene Aramís una deuda con el gestor de su vivienda?
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Aramís Fuster vuelve a protagonizar una nueva polémica. Esta vez, la vidente asegura estar viviendo al límite en una vivienda de la que su casero la quiere echar sin motivo fundamentado.
El drama de Aramís Fuster
La vidente está viviendo a oscuras y a punto de quedarse sin todos los suministros básicos. Según nos cuenta, cree que pronto le cortarán la luz, por lo que ha hecho acopio de provisiones.
Además, Aramís asegura que la están amenazando para que se marche y que ha llegado a temer por su vida. Sin embargo, está dispuesta a luchar por lo que es suyo hasta el final, aunque le cueste la salud.
La versión de su casero
El casero de Aramís Fuster tiene una versión bien distinta de los hechos. Según nos cuenta, la vidente tiene una deuda de 15.000 euros en concepto de alquiler y además exige 30.000 para marcharse de la vivienda.
En exclusiva para este programa, el casero de Aramís advirtió que en ningún momento le ha cortado el suministro, por lo que cree que está autosaboteándose "para llamar la atención". Una situación desesperada que teme que se alargue más de lo normal.
Las presuntas deudas de Aramís
En Y ahora Sonsoles hablamos con Antonia Casoliva, antigua casera de Aramís Fuster, que asegura que también le dejó a deber un año de alquiler. "Me dejó la casa destrozada, echa una porquería", asegura, "se fue sin darnos las llaves, que las localizamos a través del juzgado".
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Aramís dice estar desprotegida y al límite, aunque la versión del casero difiere de la suya. ¿Ha dejado realmente de pagar el alquiler? ¿Acabará abandonando la vivienda?
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