Avance semanal de Sueños de libertad: el recuerdo de Fina amenaza con separar a Marta y Cloe...¿para siempre?

La próxima semana de Sueños de libertad va a estar cargada de novedades.

Beatriz seguirá forjando su plan para destruir a Gabriel. Mientras, el empresario descubrirá que la mujer para la que trabajaba Beatriz en México sufrió un violento robio y murió y el empresario empezará a sospechar de su mujer...¿Estará involucrada?

Luz le enseñará a Miguel el informe médico de su padre y el doctor Salazar le confirmará que padece una grave enfermedad que no tiene cura. ¡La doctora, entre lágrimas, se quedará en shock e intentará buscar ayuda cómo sea.

Por otro lado, Digna tendrá la idea de relanzar 'Flor Divina', uno de los perfumes con más éxito en la fábrica, pero Gabriel no apoyará su idea y, además...¡la humillará!

Paula soñará que tiene un fututo junto a Tasio...¡cada vez esatrá más enamorada de él! Después, tendrá con Tasio esa conversación pendiente tras su inesperado beso. ¿Qué le dirá Tasio? ¿Ese beso habrá sido un error o estará dipuesto a empezar una relaicón con ella , a pesar de eestar casado con Carmen?

Paula y Tasio en el capítulo 519 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, el patriarca de los Salazar tendrá un bonito acercamiento con Miguel y comenzará a acpetar el trastorno autista que sufre su hijo.

Por otro lado, Andrés recibirá una notificación con la nulidad de su matrimonio con María, ¡por fin es libre! Sin embargo, será un momento agridulce para él porque sentirá pena ya que Begoña ha formado una familia feliz con Gabriel y, por el momento, no podrán estar juntos.

Andrés en el capítulo 520 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Además, Salva invitará a Mabel a su plan con Claudia y le acabará confesando a su compañera que...¡ve a Claudia solo como una amiga y que entre ellos nunca habrá nada más!

Mabel le dirá a Pablo que se ha reconciliado con Mabel e intentará enterrar el hacha de guerra con él tras muchos días de continuas discusiones. Sin embargo, Pablo se llenará de remordimientos tras su noche de pasión con Marisol. ¿Acabará contándole la verdad?

Y Cloe y Marta se irá de cita romántica, pero las cosas no saldrán cómo ellas esperaban. El recuerdo de Fina seguirá muy presente para Marta lo que supondrá un duro golpe para la francesa. Cloe tomará una difícil decisión que podría cambiar el rumbo de su historia para siempre.

Marta y Cloe en el capítulo 523 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote en atresplayer.