El miércoles a las 23:00 h.
“Sois super asquerosos, de verdad”: Daniela indignada ante las insinuaciones de sus padres
Joaquín y Susana han ironizado mientras desayunaban con sus hijas, unas declaraciones que a Daniela no le han hecho mucha gracia. El miércoles a las 23:00 horas en El capitán en Japón.
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Joaquín ensalza el desayuno que les han puesto en su resort mientras Susana Saborido intenta aclarar sus palabras mientras Joaquín se ríe.
Un comentario que a su hija Daniela no le ha hecho ninguna gracia, “sois super asquerosos de verdad, vais a peor con la edad” les ha dicho la mayor de los Sánchez Saborido.
No te lo pierdas, el miércoles a las 23:00 horas en El capitán en Japón.
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