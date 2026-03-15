“Sois super asquerosos, de verdad”: Daniela indignada ante las insinuaciones de sus padres

Joaquín ensalza el desayuno que les han puesto en su resort mientras Susana Saborido intenta aclarar sus palabras mientras Joaquín se ríe.

Un comentario que a su hija Daniela no le ha hecho ninguna gracia, “sois super asquerosos de verdad, vais a peor con la edad” les ha dicho la mayor de los Sánchez Saborido.

No te lo pierdas, el miércoles a las 23:00 horas en El capitán en Japón.