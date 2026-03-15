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El miércoles a las 23:00 h.

“Sois super asquerosos, de verdad”: Daniela indignada ante las insinuaciones de sus padres

Joaquín y Susana han ironizado mientras desayunaban con sus hijas, unas declaraciones que a Daniela no le han hecho mucha gracia. El miércoles a las 23:00 horas en El capitán en Japón.

“Sois super asquerosos, de verdad”: Daniela indignada ante las insinuaciones de sus padres

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Carmen Pardo
Publicado:

Joaquín ensalza el desayuno que les han puesto en su resort mientras Susana Saborido intenta aclarar sus palabras mientras Joaquín se ríe.

Un comentario que a su hija Daniela no le ha hecho ninguna gracia, “sois super asquerosos de verdad, vais a peor con la edad” les ha dicho la mayor de los Sánchez Saborido.

No te lo pierdas, el miércoles a las 23:00 horas en El capitán en Japón.

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