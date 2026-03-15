Las imágenes inéditas de Patricia Conde tocando la guitarra en el AVE

Patricia Conde ha tenido que aprender a tocar la guitarra y convertirse en una chica Bond en la primera semifinal de El Desafío.

La concursante se ha currado la prueba durante la semana y ha aprovechado los tiempos de viaje para seguir ensayando su prueba en El Desafío.

“Le pedí permiso al revisor y estuve ensayando en el vagón del silencio” ha confesado Patricia Conde sobre cómo consiguió ensayar con la guitarra en el AVE.