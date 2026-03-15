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Mejores momentos | Primera semifinal

Las imágenes inéditas de Patricia Conde tocando la guitarra en el AVE

La presentadora ha tenido que pedir permiso a los responsables del tren para poder ensayar con la guitarra durante un trayecto.

Las imágenes inéditas de Patricia Conde tocando la guitarra en el AVE

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Carmen Pardo
Publicado:

Patricia Conde ha tenido que aprender a tocar la guitarra y convertirse en una chica Bond en la primera semifinal de El Desafío.

Patricia Conde deslumbra con la guitarra como chica Bond

La concursante se ha currado la prueba durante la semana y ha aprovechado los tiempos de viaje para seguir ensayando su prueba en El Desafío.

“Le pedí permiso al revisor y estuve ensayando en el vagón del silencio” ha confesado Patricia Conde sobre cómo consiguió ensayar con la guitarra en el AVE.

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