Mejores momentos | Primera semifinal
Las imágenes inéditas de Patricia Conde tocando la guitarra en el AVE
La presentadora ha tenido que pedir permiso a los responsables del tren para poder ensayar con la guitarra durante un trayecto.
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Patricia Conde ha tenido que aprender a tocar la guitarra y convertirse en una chica Bond en la primera semifinal de El Desafío.
La concursante se ha currado la prueba durante la semana y ha aprovechado los tiempos de viaje para seguir ensayando su prueba en El Desafío.
“Le pedí permiso al revisor y estuve ensayando en el vagón del silencio” ha confesado Patricia Conde sobre cómo consiguió ensayar con la guitarra en el AVE.
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