La desternillante discusión de Juan del Val y Nuria Roca por los regalos: "Me ha hecho llorar"

El Hormiguero cierra cada semana con la habitual tertulia de actualidad de los jueves. En ella, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val se unen a Pablo Motos para tratar algunos de los temas más destacados de la semana.

En estos momentos, mientras hablaba sobre la guerra en Irán, el asunto ha derivado en los regalos que se hacen unos a otros y, como no podía ser de otra manera, la única pareja de la mesa ha comenzado una desternillante discusión.

Nuria le ha 'reprochado' a Juan su mal gusto con la ropa asegurando que ha llegado incluso a hacerle llorar con alguno de sus detalles. ¡No te lo puedes perder!