Juan del Val muestra los comentarios de odio que recibe en redes sociales: “Hago algo que no se debería hacer”

A raíz de la noticia de la herramienta presentada por Pedro Sánchez, llamada ‘Hodio’, que servirá para medir la presencia, evolución e impacto del odio y la polarización en redes, la tertulia de El Hormiguero se ha centrado en la cantidad de mensajes llenos de odio que inundan las redes sociales.

De hecho, Pablo Motos ha señalado que ya se ha empezado a detener a personas que practican el ciberacoso y que amenazan de muerte a la gente desde el anonimato de las redes sociales, a lo que Juan del Val ha respondido enseñando, en vivo y en directo, algunos de los mensajes que recibe tanto en privado como en público.

El tertuliano ha sacado el móvil para revisar sus redes y ha elegido un comentario que se puede catalogar con delito de odio, asombrando a sus compañeros de mesa. “¿Y les denuncias?”, le pregunta Tamara Falcó, a lo que Juan del Val añade que “hago algo que no se debería hacer”.

Este tipo de comentarios lo reciben muchas personas, famosas o no, en redes sociales, y los tertulianos ven con buenos ojos esta nueva herramienta de Pedro Sánchez, aunque también apuntan otras maneras de actuar. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado!