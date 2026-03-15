Las emocionantes palabras de Pilar Rubio para Daniel Illescas: “Te hemos visto mentalmente imparable”

Daniel Ilescas ha ido superándose gala tras gala demostrando que es un gran concursante de El Desafío.

El modelo ha conseguido realizar un cubo de Rubik mientras estaba en apnea.

Tras ver el espectacular desafío, Juan del Val ha asegurado que “se me han hecho los dos minutos más largos de la historia de El Desafío” y ha querido dar la enhorabuena al concursante.

Pilar Rubio ha querido destacar la emoción del concursante y ha tenido unas bonitas palabras para él, “te agradezco muchísimo que lo des todo porque me siento muy identificada contigo” ha asegurado la miembro del jurado destacando la fortaleza mental de Daniel Illescas.