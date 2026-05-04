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Revive la entrevista completa a Hombres G en El Hormiguero

El icónico grupo de música español ha sido el protagonista de una noche inolvidable.

Revive la entrevista completa a Hombres G en El Hormiguero

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La presencia de Hombres G en El Hormiguero ha llenado la noche de música, recuerdos y emoción. El grupo ha compartido experiencias personales y profesionales en una entrevista tan especial como divertida.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre cómo surgió su primera firma por una discográfica. Según han desvelado, todo ocurrió después de un concierto desastroso en el que Javier Molina se desmayó, David Summers rompió un bajo... y, pese a ello, les contrataron porque el público lo dio todo igualmente.

concierto desastroso

Tras esto, Pablo Motos les ha preguntado por las letras del grupo y el vocalista y compositor ha contado que guarda todos los cuadernos en los que ha escrito. David ha enseñado letras que tienen más de 40 años y ha llegado a leer algunas frases de canciones que no llegaron a ser grabadas.

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