¡Espectacular! Marron sorprende a los Hombres G con una 'nitrolanza'

Marron ha aprovechado la visita de Hombres G a El Hormiguero para sorprenderlos en su sección de ciencia. En esta ocasión, el objetivo del colaborador era dejar sin palabras a los miembros del grupo con una nitrolanza.

Para fabricar esta lanza de nitrógeno líquido, lo único que ha necesitado el colaborador ha sido una lanza y una botella de plástico que será la que se llene con nitrógeno líquido, que está a -196 grados y que tiene la peculiaridad de que se evapora a gran velocidad.

Al lanzar la nitrolanza contra una diana, los espectadores y los Hombres G han podido comprobar el espectacular efecto que ha dejado en plató. ¡Descubre cómo ha sido dándole al play al vídeo de arriba!