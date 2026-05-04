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El Rosco | 4 de mayo

El desenlace de El Rosco, en manos de David: sabe una respuesta más, ¿pero la dice?

Tras un gran rato de dudas, Javier ha decidido ofrecer un pacto a su rival con empate a 22 aciertos, pero precisamente el barcelonés está tentado a ir a por todas.

El desenlace de El Rosco, en manos de David: sabe una respuesta más, ¿pero la dice?

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Alberto Mendo
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David se ha enfrentado a uno de los dilemas más clásicos de El Rosco: arriesgar, consciente de tener altas opciones de acertar y ganar, o aceptar el empate, por si la opción es errónea. Así de igualado ha sido este duelo entre el barcelonés y Javier, jugando por un bote de 454.000 euros. Además, ninguno ha cometido ningún fallo. Para gazapo en este programa, el que ha protagonizado Roberto Leal en La Pista al liarse entre dos canciones.

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Con buenas jugadas en uno y otro atril, la mejor en toda la prueba la ha firmado Javier con diez respuestas consecutivas. Le ha servido para terminar la primera vuelta, en su siguiente turno, con 22 aciertos. Por su parte, David la ha completado con 20 letras en verde y se ha pensado muy bien cuándo arriesgar para llegar al empate.

En esa situación, tras un rato de silencio, Javier ha explicado que no se fiaba de su rival. Sin embargo, por la diferencia de tiempo, tenía que tomar una decisión y ha sido confiar. Por lo tanto, David ha tenido el desenlace en sus manos. Efectivamente, tenía en su mente un as para la victoria. ¿Pero lo ha sacado o ha aceptado el pacto del madrileño? ¡Descúbrelo en el vídeo!

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