Andrea recibe la mayor indemnización en España por una negligencia médica: "Nada compensa el sufrimiento de mi hijo"

Andrea ha recibido una indemnización histórica en nuestro país. Siete años después de un parto que fue una auténtica pesadilla y que dejó a su hijo Neizan con graves secuelas, la justicia le otorga 13.3 millones de euros como reparación.

Durante el parto, la obstetra realizó maniobras contraindicadas y decidió finalizar el parto mediante ventosa. "Decidieron provocarme el parto y me rompieron la bolsa, intentaron sacarlo de todas las formas", recuerda. Dichas decisiones hicieron que su hijo naciera sin vida y, aunque lograron reanimarle, volvió a la vida con secuelas físicas irreparables.

Neizan sufrió una parálisis cerebral, retraso madurativo, epilepsia, déficit visual, ceguera y disfagia. Algo que a día de hoy le convierte en una persona completamente dependiente de su madre.

"La primera imagen que tengo de mi hijo es con los ojos tapados, todo conectado a máquinas", nos cuento, "me dieron 72 horas para ver si salía adelante". Neizan logró sobrevivir, pero Andrea asegura que a día de hoy no camina, no habla y debe llevarle a unas terapias que no podían permitirse por su situación económica.

Para Andrea, ninguna indemnización podrá nunca reparar el daño que le hicieron a su hijo y a ella, ni siquiera la mayor indemnización que se ha otorgado en nuestro país por una negligencia médica. "No compensa, pero al menos me va a venir muy bien en terapias", señala.