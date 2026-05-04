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Mejores momentos | 4 de mayo

“¡Qué dolor!”: el gazapo de Roberto Leal al confundir dos canciones en Pasapalabra

El presentador ha aportado un dato sobre la canción de Raffaella Carrà… y se ha dado cuenta de que, en realidad, correspondía al tema que tocaba después.

“¡Qué dolor!”: el gazapo de Roberto Leal al confundir dos canciones en Pasapalabra

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Alberto Mendo
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Roberto Leal ha protagonizado un hilarante gazapo que entra directamente al top de su clasificación de mejores momentos en Pasapalabra. Además, pocos como él saben rectificar con tanta naturalidad y tomárselo con humor. Sin duda, su reacción ha estado a la altura: el presentador se ha unido a las risas de todo el plató por su equivocación. Aún estaba reciente otro lapsus, cuando se saltó saludar a Javier al inicio de un programa.

1-despiste

El despiste de Roberto Leal que podría ser premonitorio: Javier, ¿próximo ganador del bote?

Ha ocurrido durante la prueba de La Pista. Mariló Montero ha ganado a Dani Muriel en el primer duelo de la tarde y, además, acertando a la primera ‘Qué dolor’, uno de los grandes éxitos de Raffaella Carrà. Acto seguido, Roberto ha aportado un dato: “¿A que no sabíais que es una versión de la canción de Gianluca Grignani?”.

El presentador trataba de hacerse el interesante con los invitados cuando, por el pinganillo, le han corregido. Ese dato correspondía al tema que iba a sonar justo después, en el duelo musical entre los concursantes. “Para que veáis que yo tampoco lo sabía”, ha bromeado con simpatía, saliendo del apuro con mucho estilo. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!

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