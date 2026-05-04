Los planes de maternidad de Lara Álvarez: "No descarto ser madre soltera, pero a veces pienso que no estoy preparada"

Lara Álvarez acumula más de dos décadas de trayectoria en la televisión. Una carrera llena de éxitos que comenzó como pupila de Nieves Herrero y que la ha llevado a convertirse en una de las presentadoras más famosas de nuestro país.

Durante sus años de carrera, Lara Álvarez ha tenido que responder en numerosas ocasiones a preguntas sobre la maternidad. Con casi 40 años y soltera, Lara Álvarez tiene claro que las decisiones solo dependen de una misma y que no debemos ceder ante la presión y los cánones.

"Es una decisión muy privada y personal", afirma. Aunque confiesa que siempre intenta responder a todo lo que le preguntan los compañeros, hay algo en esta pregunta que no es fácil de sobrellevar como personaje público.

La presentadora ha querido dejar claro que no tiene planes claros de ser madre. "Vengo de una familia muy unida, pero no descarto ser madre soltera, aunque a veces pienso que no estoy preparada", señala Lara.

Lo que sí sabe Lara Álvarez es que ser madre es una decisión en la que no deben afectar factores externos y para lo que no existirá nunca un tiempo perfecto. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!