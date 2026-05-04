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Mejores momentos | 4 de mayo

Arroz caldoso… en equipo: Dani Muriel encauza el ¿Dónde Están? y Javier completa el pleno

El invitado se ha quedado muy cerca de resolver el panel, una tarea que Javier ha acabado justo después.

Arroz caldoso… en equipo: Dani Muriel encauza el ¿Dónde Están? y Javier completa el pleno

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Alberto Mendo
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Este programa de Pasapalabra ha comenzado con los invitados pidiendo unas tapas para acompañar las pruebas. La casualidad ha querido que en el ¿Dónde Están? estuvieran esperando dos platos deliciosos. Dani Muriel se ha entusiasmado hasta que Roberto Leal ha aclarado que se trataba de las opciones con las que iban a jugar.

Javier se ha decantado por el arroz caldoso, y ha dejado la fideuá para David. “¿Con bogavante?”, le ha preguntado el presentador al concursante madrileño. Podría haber sido una de las palabras detrás de los números, pero no han faltado ni marisco, ni rape, ni verdura. Lo que tocaba era memorizar su ubicación y el equipo naranja ha hecho un buen trabajo entre los tres.

Dani Muriel y Raquel Sánchez Silva han ayudado a Javier a ir avanzando en el panel. El actor se ha quedado muy cerca de completarlo y el concursante ha terminado esa tarea en su siguiente turno. El pleno les ha sabido bien sabroso, tanto como el propio arroz caldoso. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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