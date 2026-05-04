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La desternillante charla Juan Carlos Ortega con el "niño pijo" de 'Devuélveme a mi chica'

El humorista, gracias a la inteligencia artificial, ha podido hablar con el famoso "niño pijo" al que se refería el grupo en una de sus canciones más famosas.

La desternillante charla Juan Carlos Ortega con el "niño pijo" de 'Devuélveme a mi chica'

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La visita de Hombres G a El Hormiguero ha estado marcada por la nostalgia y el buen humor. Los músicos han repasado algunos de sus mayores éxitos y han conectado con la audiencia desde el primer momento.

Al terminar la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a Juan Carlos Ortega, que ha querido conectar con el histórico grupo español desde su estudio particular. Esta vez, el cómico ha preparado un sketch con una persona que llegaba dispuesto a "poner patas arriba la historia de Hombres G".

El comediante es la única persona real que aparece en su sección haciendo todo con inteligencia artificial y, en esta ocasión, se ha ayudado de la herramienta para hablar con "el niño pijo" que tenía un Ford Fiesta blanco en la canción de 'Devuélveme a mi chica' en una charla de lo más desternillante. ¡Así ha sido!

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