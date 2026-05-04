Descubre las primeras imágenes de Ágata y Lola, la nueva serie para el prime time de Antena 3

Antena 3 estrenará próximamente en su prime time la serie Ágata y Lola, aunque antes estará disponible en atresplayer. Para abrirle el apetito a los espectadores, la cadena ha publicado las primeras imágenes de la ficción en las que encontramos a actores y actrices reconocidos de nuestro país.

Eva Martín y Mireia Oriol protagonizan esta serie interpretando a Lola y Ágata, respectivamente. La nueva serie original de Atresmedia estará compuesta por ocho episodios de 50 minutos y sus grabaciones se han desarrollado íntegramente en Vigo y alrededores.

Junto a las dos protagonistas, el reparto de Ágata y Lola se completa con grandes nombres como Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo o Sara Sanz.

Además, la producción cuenta con colaboraciones episódicas de reconocidos actores y actrices, entre los que se encuentran Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé, Berta Vázquez, Mariano Peña, Javier Collado, Antonio Molero, Manu Baqueiro o Xoán Fórneas, entre otros.

¿De qué trata Ágata y Lola?

Ágata y Lola es un procedimental policiaco que gira en torno a la inusual pero poderosa alianza entre dos mujeres completamente diferentes: la empática e impulsiva inspectora de policía Lola Castro y Ágata Díaz, una excepcional documentalista del archivo policial que está en el espectro autista, a quienes interpretan, respectivamente Eva Martín y Mireia Oriol.

Juntas, combinan sus fortalezas para resolver crímenes que desafían los métodos policiales ortodoxos. A lo largo de la serie, además de resolver casos, aprenden a comprender y respetar sus mundos divergentes, desarrollando una amistad profunda que rompe con los prejuicios y las barreras sociales. No te la pierdas, muy pronto en Antena 3 y atresplayer.