Susanna Griso revela que fue víctima de acoso en su etapa de informativos: "Era un chaval joven"

Una mujer ha sido acosada en su propia casa por las continuas llamadas de un obseso sexual, que lleva llamándola mediante números ocultos desde el mes de marzo de 2025. La víctima es una mujer que tiene dos hijos menores, y que vive con miedo desde la primera llamada. Después de un año de acoso y varias denuncias interpuestas, las autoridades han pedido una autorización judicial, para que la compañía telefónica revele el número y la identidad del acosador.

Después de conocer esta noticia, la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha reconocido en directo que ella también fue víctima de acoso, y ha confesado que "lo sufrió en la redacción de informativos", donde un chaval joven "la llamaba continuamente".

"Se dedicaba a llamarnos y a insultarnos"

Tras la confesión de Susanna, la periodista Gema López también ha desvelado que ella también fue víctima de acoso. "Yo recibí llamadas, no tanto a nivel sexual, pero sí durante el programa en directo. Se dedicaba a llamarnos a todos los compañeros y a insultarnos. Había conseguido tener el teléfono de todos, y una vez que terminaba el programa, continuaba haciéndolo en casa", ha detallado.

La presentadora de Más Espejo ha subrayado que las llamadas que recibía "no eran con tono sexual", pero sí "con insultos" y amenazas, y le pedía que dejara de hablar de ciertos temas. "Yo creo que una vez más, aquí las mujeres son el eslabón más débil desgraciadamente. Una vez más se le pide a las víctimas que miremos para otro lado, porque lejos de poder solucionar, lo que se nos indica es que lo mejor que podemos haces es que cambiemos de teléfono. Es lo mismo que ocurre con los niños cuando sufren bullying, y se les dice que cambien de centro, o cuando alguien te acosa a través de las redes sociales y te dicen que no lo leas", ha denunciado Gema en Espejo Público.

"Se protege más al anónimo que a la víctima"

La periodista ha pedido que no es cuestión de "mirar para otro sitio", sino de pedir "que existan medidas", y ha recalcado que "se protege más al anónimo que a la víctima".

El colaborador del programa, Cristóbal Soria, también se ha sumado a los relatos de sus compañeras, y ha confesado que él también interpuso una denuncia ante la Policía tras recibir acosos "gravísimos" en redes sociales. Una denuncia que hasta día de hoy, "no ha tenido ninguna noticia", pese haberse puesto en contacto con los agentes hasta en dos ocasiones, para conocer la situación de su demanda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.