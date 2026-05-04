Un acierto imposible: el lío de Raquel Sánchez Silva y Jero García con su canción en La Pista

La canción que les ha tocado a Raquel Sánchez Silva y Jero García en La Pista se ha convertido en un trabalenguas desde el principio hasta el final. Que se encontraban ante un acierto imposible han empezado a constatarlo ya al escuchar el primer fragmento, lo que ha añadido más risas a una prueba que ya había dejado como anécdota un gran gazapo de Roberto Leal.

Raquel y Jero han estado muy perdidos con el tema que les ha hecho viajar al año 1995. Por eso, a Roberto Leal no le ha quedado más remedio que darles el título… pero de una forma muy particular. Teniendo en cuenta que se trataba de una única palabra, se la ha dicho al revés, como si se tratara de un espejo. ¡Menudo lío se han hecho los dos invitados!

El duelo ha terminado en blanco de forma inevitable, con Raquel y Jero convirtiendo el acertijo en algo indescifrable. ¿Tan complicado era? ¡Dale al play y ponte a prueba!