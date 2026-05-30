La sorprendente confesión de Chenoa a Rafa de La Unión: “Estaba enamorada de ti”

Jesulín de Ubrique ha tenido el honor de actuar en compañía de Rafa Sánchez, vocalista del grupo La Unión, en la séptima gala de Tu cara me suena y los dos han llenado de ritmo y recuerdos el escenario con ‘Vuelve el amor’.

Después de felicitar a ambos por su actuación y antes de que Rafa abandonase el plató, Àngel Llàcer ha querido confesarle al vocalista del grupo que había una persona en plató que había estado muy enamorada de él… ¡Chenoa!

Después de destapar su ‘secreto’, Chenoa se ha levantado emocionada para abrazar y saludar a Rafa y corroborar que lo que había dicho su compañero era verdad: “Estaba enamorada cuando era pequeña y te miraba y decía, va a ser mi novio algún día”.

La Unión fue uno de los grupos con los que Chenoa creció y para ella ha sido un sueño cumplido conocer a un ídolo de su adolescencia. ¡Revive este momento del programa dándole al play al vídeo de arriba!

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