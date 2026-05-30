Descubre a las futuras estrellas de Pasapalabra: curiosidad, nervios y diversidad en el casting

El proceso para llegar a Pasapalabra comienza mucho antes de sentarse frente a Roberto Leal. Detrás de cada concursante hay un recorrido que arranca en un casting donde la ilusión y los nervios se dan la mano desde el primer momento. Aspirantes de perfiles muy distintos se enfrentan a una serie de pruebas que buscan algo más que memoria: rapidez mental, capacidad de reacción y soltura ante las cámaras.

En estas jornadas de selección conviven historias de lo más diversas. Desde jóvenes estudiantes que ven el programa desde niños y acompañados de sus abuelos, hasta profesionales de sectores muy distintos que quieren ponerse a prueba, pasando por perfiles más veteranos, como jubilados que no renuncian al reto. Todos comparten un objetivo: demostrar que tienen lo necesario para formar parte de uno de los concursos más exigentes, emblemáticos y divertidos de la televisión.

Aquí encontramos en su momento a Manu y a Rosa, que ni sospechaban entonces que se convertirían en el concursante más longevo en la historia de Pasapalabra y en la ganadora del mayor bote en toda la historia del programa. Puede ser el destino de Carolina, Santi, Darío, Nieves o Fernando. Cada uno ha llegado al casting con su propia historia y con su propia ilusión. Hay alguno que repite la prueba, como Juan Francisco y Dani, tras no haber sido seleccionados aún. Algunos se han preparado, como Gonzalo, y otros que simplemente se han lanzado a la aventura. Y cada uno afronta los nervios como mejor se puede, de forma difícil de disimular para Pedro.

Solo unos pocos lograrán superar todas las fases y dar el salto definitivo al programa. Para ellos, el casting no es solo una criba, sino el primer paso de una aventura que puede cambiarlo todo: desde ganar confianza frente a las cámaras hasta aspirar a llevarse un gran bote. Para el resto, queda la experiencia y la sensación de haber formado parte, al menos por un día, del universo de Pasapalabra.

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