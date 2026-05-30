"Estoy emocionadísimo": las primeras palabras de Martín Savi tras ganar como Adele

El público y el jurado han vuelto a ponerse de acuerdo y le han otorgado la máxima puntuación posible a Martín Savi en la séptima gala. El argentino ha conseguido su primera victoria de la edición gracias a su imitación de Adele con el tema ‘Rolling in the deep’.

“Estoy emocionadísimo”, nos aseguraba Martín Savi después de volver a actuar como campeón de la gala. Él no contaba con esta victoria, pero está muy satisfecho con la actuación que ha hecho y muy contento con los comentarios de los miembros del jurado.

“Desde que entré a este programa supe que hay que trabajar duro para darle al público lo que necesita que es emocionarse y pasárselo bien en su casa”, ha querido recalcar el concursante. ¡Escucha todo lo que nos ha contado dándole al play al vídeo de arriba!

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