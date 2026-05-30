Mariví, madre de acogida de 16 niños: "Llegan con mochilas enormes de abusos, maltratos... uno se nos llegó a morir en casa"

Mariví tenía dos hijos cuando decidió, casi por casualidad, convertirse en madre de acogida. Se había tomado un año sabático para cuidar de sus dos hijos en plena adolescencia, cuando se dio cuenta de que podía servir de ayuda para otros niños.

Hace más de 10 años acogió al primer niño, convirtiéndose en madre de acogida de urgencia, una modalidad destinada a menores de entre cero y siete años que necesitan protección inmediata mientras la Administración decide cuál será su futuro. Estos suelen ser menores con grandes problemas o que vienen de familias en situación de vulnerabilidad.

"Vienen con una mochila increíble, abusados, maltratados...", asegura Mariví, "uno se nos llegó a morir en casa por el daño que le hicieron sus padres".

Las familias de acogida se convierten en el gran apoyo de los niños y, según nos cuenta Mariví, las despedidas se convierten en lo más difícil del proceso. "Yo siempre digo que no soy madre de barriguita, soy madre de corazón", nos cuenta, "tengo dos hijos biológicos y dos en acogida permanente, el resto solo pueden estar una temporada".

Ser familia de acogida no solo requiere paciencia, tiempo y cariño, sino también recursos. En casa de Mariví solo entra la nómina de su marido, que es panadero, y las ayudas de la Administración, que, pese a que denuncia que no son suficientes, le permiten cubrir los cuidados de los niños. "Esto no va de dinero ni de nosotros, va de ellos", señala Mariví.

A día de hoy, Mariví es una madre coraje y orgullosa de haber acogido a 16 niños. Una familia elegida y querida como si fuera de sangre. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

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