El portavoz de Aldama asegura que las investigaciones "están confirmando" las declaraciones del empresario

El portavoz de Víctor de Aldama, Ramón Bermejo, ha asegurado este viernes que las investigaciones abiertas sobre distintas tramas políticas y empresariales “están confirmando” las declaraciones realizadas en su día por el empresario, actualmente vinculado a causas como el caso Koldo, la trama de hidrocarburos o las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Bermejo ha defendido en Más Espejo Público el papel de Aldama en el inicio de las investigaciones y ha asegurado que fue “el primero en posicionarse y dar pistas” a las policías judiciales. “Se ha podido comprobar que todo lo que actualmente está saliendo tiene una relación con las declaraciones que hizo y con las posteriores investigaciones”, afirmó.

“Trató de dar las llaves a los investigadores”

El portavoz sostiene que Aldama señaló desde el principio la existencia de una supuesta estructura vinculada al entorno socialista y a diferentes operaciones empresariales y políticas. “Él apuntaba claramente a esta parte que provenía de las famosas cloacas y que, en principio, tenían su centro en Ferraz. Trató de dar las pistas y las llaves para los investigadores en un momento bastante complicado”, explicó. Bermejo defiende además que la actitud del empresario responde a una voluntad de colaborar con la Justicia. “Creo que es un hecho de colaborar por justicia”, añade.

Durante la entrevista también se han recordado las declaraciones realizadas anteriormente por Aldama, en las que situaba al presidente del Gobierno y al exministro de Transportes en la cúspide de la supuesta estructura. “El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón uno. El señor Ábalos es el escalafón dos”, llega a afirmar el empresario.

Un documento “clave” y posibles nuevas revelaciones

Bermejo asegura además que existe documentación que podría resultar relevante para el avance de las investigaciones, aunque ha evitado dar detalles concretos. “Hay un documento depositado ante la Secretaría Nacional que va a dar pautas para saber definitivamente quién es el responsable máximo y quién tenía conocimiento de ello”, señaló.

El portavoz insiste en que Aldama “dará las claves perfectas” cuando vuelva a declarar ante fiscales y jueces y defendió que en sus declaraciones “siempre ha habido una parte de absoluta probidad”.

La supuesta financiación irregular y el caso Plus Ultra

Durante la conversación, Bermejo también ha vinculado las investigaciones a una supuesta financiación irregular relacionada con el PSOE. “Creo que hay algo detrás que tiene que ver con la financiación del Partido Socialista. Estamos en un punto de partida que puede ser importantísimo”, asegura.

Asimismo, ha hecho referencia al rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas y a la supuesta influencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en algunas operaciones. “Ese tema vinculado con Plus Ultra y el rescate de esa compañía, que no era para nada estratégica, sí tiene que ver con lo que estamos hablando. Creo que ahí hubo una intencionalidad”, afirmó.

Bermejo también ha mencionado la existencia de “triangulaciones económicas de empresas” investigadas a través de comisiones rogatorias internacionales y señaló que algunas actuaciones podrían “deparar sorpresas” en las próximas semanas.

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