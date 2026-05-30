David Cantero se sincera sobre la "suerte" de poder ser Jirafa en Mask Singer: "No me dio miedo"

Jirafaha sido una de las máscaras más queridas de esta temporada de Mask Singer. Sus actuaciones eran puro frenetismo y esto le valió el paso a la Final. Ahora bien, a pesar de no resultar ganador, el desenmascaramiento de David Cantero fue uno de los momentos más destacados de la gran noche que nos regalaron.

El periodista, antes de despedirse de su alter ego africano, ha querido valorar la hermosa experiencia que ha vivido. "Me sentí muy halagado", explica sobre el momento en el que le propusieron participar en el programa: "No me dio miedo".

"Había tenido mucha suerte, porque era muy apropiada", continúa sobre su primera toma de contacto con la máscara en sí. Y es que a Cantero le "encantan" las jirafas, un animal que considera "un milagro".

Así pues, parece haberlo pasado en grande sobre el escenario; pero también tras el telón. Además, ha sacado a la luz algunos de sus secretos mejor guardados: desde aquello que le hace enfadar al instante hasta el lugar del mundo al que le encantaría volver.

¡Dale play al vídeo de arriba y descubre la entrevista completa!

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