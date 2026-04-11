Juan Carlos I: "Reconciliación es la palabra que mejor resume el éxito de mi vida política"

Juan Carlos I ha puesto en valor sus casi 40 años de mandato, asegurando que "Reconciliación", es la palabra que mejor resume el éxito de su vida política. El rey emérito ha defendido su mandato ante la Asamblea Nacional francesa, donde este sábado ha recibido el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias "Reconciliación". "No elegí al azar el título de mis memorias: 'Reconciliación'. Creo que es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida política: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma, tras una larga dictadura y una guerra civil", ha dicho el rey emérito al recibir el galardón.

El exjefe del Estado ha destacado la buena acogida del libro tanto en su versión en francés como en español. En su discurso, que ha combinado la reivindicación de los hitos de su reinado con el reconocimiento de errores y debilidades, ha insistido en que su intención ha sido compartir tanto los aspectos de los que se siente orgulloso como aquellos que forman parte de su experiencia personal. "Desde mi infancia, mi destino coincidió con mi vocación: servir a mi nación. Siempre he tenido claro que la democracia, el respeto del hombre y el progreso de los españoles eran los objetivos por los que tenía que trabajar", ha afirmado.

En su discurso, Juan Carlos I ha recordado que su padre le desaconsejó escribir sus memorias. Sin embargo, creyó conveniente añadir "un centenar de páginas" a las miles escritas sobre su reinado, para ofrecer una visión en primera persona sobre su actuación como jefe de Estado.

"El presente no me abruma"

En 1975, afirmó que heredó, junto con el trono, todos los poderes que el régimen de Franco había concentrado en la jefatura del Estado, y aseguró que desde esa posición los utilizó para devolverlos a "su legítimo propietario, el pueblo español". Un cambió que supuso una "ruptura radical" que quedó consagrada en la Constitución española del 1978, que en su primer artículo define a España como un "Estado social y democrático de Derecho".

En su discurso en la ceremonia organizada en la Sala de Fiestas de la Asamblea Nacional Francesa, el monarca aseguró no verse "abrumado" por el presente aunque reconoció que "a veces" le entristece. "Ahora, cuando miro hacia atrás, el presente no me abruma, aunque a veces puede entristecerme. Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá juicios divergentes sobre todo.

El jurado ha concedido por unanimidad el galardón a "Reconciliación"; una obra escrita en primera persona y en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray. El jurado ha estado presidido por la reputada historiadora Annette Wieviorka, especialista en la Segunda Guerra Mundial, e integrado por una veintena de periodistas y ensayistas.

En la ceremonia, Juan Carlos I estuvo acompañado por sus hijas, Elena y Cristina, así como de su nieto mayor, Felipe de Marichalar y Borbón, así como de varios amigos cercanos. Entre las autoridades francesas presentes estaban la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y los ex primeros ministros Manuel Vals y Elisabeth Borne, entre otros.

Una elección polémica

La elección de "Reconciliación" no habría sido bien recibida dentro del propio Parlamento francés. De hecho, su presidenta, Yaël Braun-Pivet, no habría sido informada previamente de la presencia del exmonarca en el acto de la Asamblea Nacional de Francia. Esta falta de comunicación ha generado lo que algunos medios franceses describen como "confusión interna, vergüenza política y malestar". Desde la Asamblea han tratado de rebajar la tensión asegurando que se trata de un evento externo, organizado por la asociación Lire la Societé, y que no implica respaldo institucional al contenido ni a los invitados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.