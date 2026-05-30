Jesulín, completamente desatado en el próximo programa de Tu cara me suena en Antena 3

La decimotercera edición de Tu cara me suena está siendo una auténtica montaña rusa de emociones. Los concursantes demuestran semana tras semana que han venido no solo a pasárselo bien, sino también a dejarse la piel con cada imitación.

Martín Savi, superándose a sí mismo, ha logrado hacerse con su primera victoria. Por su lado, el favorito J Kbello ha vuelto ha colocarse en primera posición tras cumplir su sueño de protagonizar el musical de El rey león.

Ahora bien, todavía hay mucho por escribir de aquí en adelante y la competición está que arde. El próximo viernes llega una velada bien cargada de diversión, con el debut de la casilla "Trae a tu mascota" y un Jesulín de Ubrique totalmente desatado.

¿Listo para seguir disfrutando del programa más visto de los viernes? El 5 de junio, a las 22:00h, nueva gala de Tu cara me suena.

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