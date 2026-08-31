Juan Bravo reclama más actividad por parte del Gobierno en Ceuta: "No es partidista, es en favor de España"

Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, ha analizado en directo con Susanna Griso la situación que atraviesa Ceuta tras la llegada masiva de migrantes. Bravo ha defendido que la prioridad debe ser "recuperar la seguridad y la normalidad" y garantizar el retorno de quienes llegaron a la ciudad.

"Si van al supermercado van a ver que hay militares escoltando el supermercado", ha señalado, antes de advertir del impacto económico de la crisis. Según Bravo, solo en un mes se han perdido más de 33 millones de euros y hay empresarios que acumulan pérdidas millonarias.

"Aquí hace falta más Estado"

El dirigente popular reclama al Gobierno un plan específico para Ceuta con "ayudas directas" y "bonificaciones". "Aquí hace falta más Estado", ha insistido.

Bravo también ha criticado la respuesta de Pedro Sánchez y ha pedido una mayor presencia del presidente en la ciudad. "La gente necesita seguridad, saber que el Gobierno de su país defiende Ceuta y Melilla", ha afirmado.

Sobre la polémica por la posible visita del Rey, ha acusado al Gobierno de "desviar el foco" y ha defendido que lo importante son los ceutíes. Además, ha asegurado que la manifestación del día 2 "no es partidista, es en favor de España".

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