Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CRISIS MIGRATORIA

Juan Bravo reclama más actividad por parte del Gobierno en Ceuta: "No es partidista, es en favor de España"

El vicesecretario de Economía del PP reclama seguridad, el retorno de los migrantes y ayudas económicas para recuperar la normalidad en la ciudad.

Juan Bravo en Ceuta

Publicidad

María Martín
Publicado:

Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, ha analizado en directo con Susanna Griso la situación que atraviesa Ceuta tras la llegada masiva de migrantes. Bravo ha defendido que la prioridad debe ser "recuperar la seguridad y la normalidad" y garantizar el retorno de quienes llegaron a la ciudad.

"Si van al supermercado van a ver que hay militares escoltando el supermercado", ha señalado, antes de advertir del impacto económico de la crisis. Según Bravo, solo en un mes se han perdido más de 33 millones de euros y hay empresarios que acumulan pérdidas millonarias.

"Aquí hace falta más Estado"

El dirigente popular reclama al Gobierno un plan específico para Ceuta con "ayudas directas" y "bonificaciones". "Aquí hace falta más Estado", ha insistido.

Bravo también ha criticado la respuesta de Pedro Sánchez y ha pedido una mayor presencia del presidente en la ciudad. "La gente necesita seguridad, saber que el Gobierno de su país defiende Ceuta y Melilla", ha afirmado.

Sobre la polémica por la posible visita del Rey, ha acusado al Gobierno de "desviar el foco" y ha defendido que lo importante son los ceutíes. Además, ha asegurado que la manifestación del día 2 "no es partidista, es en favor de España".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

"El taxi de las mafias"

"El taxi de las mafias": Más de 350.000€ ganan las mafias en una única travesía de migrantes

Juan Bravo en Ceuta

Juan Bravo reclama más actividad por parte del Gobierno en Ceuta: "No es partidista, es en favor de España"

Susanna Griso recorre las calles de Ceuta con el presidente Juan Jesús Vivas

Susanna Griso recorre las calles de Ceuta con el presidente Juan Jesús Vivas: "Está con el alma en vilo, triste e indignada"

Melchor León
Ceuta

Melchor León reacciona a la carta del PSOE para que los afiliados no apoyen las manifestaciones por Ceuta: "Quieren quitarnos la voz y manipular la realidad"

Descubre que es ambidiestra y… resuelve el Gran Panel Final: ¡Noelia se lleva 4.025 eurazos!
Mejores momentos | 31 de agosto

Descubre que es ambidiestra y… resuelve el Gran Panel Final: ¡Noelia se lleva 4.025 eurazos!

Noelia, la primera concursante en caer en el gajo ‘Dymo’, se hace con una ola de ¡650 euros!
Mejores momentos | 31 de agosto

Noelia, la primera concursante en caer en el gajo ‘Dymo’, se hace con una ola de ¡650 euros!

La concursante se ha propuesto caer en el gajo ‘Dymo’ y lo ha logrado a la primera, además, debajo del gajo había 300 euros que le han venido de maravilla para sumar un panel de 650 euros.

Sonsoles Ónega
A partir de las 17:00

Esta tarde, el hermano de Adolfo Suárez y una exclusiva inesperada arrancarán la quinta temporada de Y ahora Sonsoles

José María Suárez, el hermano menor de Adolfo Suárez, conoce la faceta más personal del que fue el presidente de la reconstrucción de la democracia. Hoy, nos cuenta cómo era Suárez más allá de la política. Además, desvelamos una exclusiva que lo cambiará todo.

Noelia “lo hace todo bien”: consigue su ansiada máquina de coser en el primer panel, ¡500 euros y tres gajos maravillosos!

Noelia “lo hace todo bien”: consigue su ansiada máquina de coser en el primer panel, ¡500 euros y tres gajos maravillosos!

Ángel Víctor Torres, ministro a cargo del mando único en Ceuta

Ángel Víctor Torres, ministro a cargo del mando único en Ceuta, detalla las últimas acciones con inmigrantes: "Seremos absolutamente intransigentes"

Cristina Pardo presenta La Mesa

Todas las claves del estreno de La Mesa: Carlos Alsina como primer invitado

Publicidad