El vídeo viral de Felipe VI en Mallorca llega a Casa Real: Pilar Vidal desvela cómo ha sentado

Pilar Vidal explica en YAS Verano que el vídeo no ha sentado bien. La colaboradora sostiene que, si hubiera resultado gracioso, Casa Real podría haberlo compartido a través de sus propios perfiles en redes sociales.

Además, asegura que no habrá comentarios al respecto y recuerda que las imágenes tienen tres años y están descontextualizadas. Según Vidal, la escena protagonizada por Patricia Chinchilla ha sido vista como un acto de mal gusto.

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