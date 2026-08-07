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YAS VERANO
El vídeo viral de Felipe VI en Mallorca llega a Casa Real: Pilar Vidal desvela cómo ha sentado
Las imágenes de Felipe VI recibiendo los piropos de la periodista Patricia Chinchilla se han viralizado tres años después, provocando numerosas reacciones y llegando también hasta Casa Real.
Pilar Vidal explica en YAS Verano que el vídeo no ha sentado bien. La colaboradora sostiene que, si hubiera resultado gracioso, Casa Real podría haberlo compartido a través de sus propios perfiles en redes sociales.
Además, asegura que no habrá comentarios al respecto y recuerda que las imágenes tienen tres años y están descontextualizadas. Según Vidal, la escena protagonizada por Patricia Chinchilla ha sido vista como un acto de mal gusto.
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