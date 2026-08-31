Hablamos con ella
Mar Flores, tras convertirse en abuela por segunda vez: "Si no ha habido relación antes con Terelu, ¿por qué la va a haber ahora?"
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya han visto nacer a su segunda hija. Una noticia que llena de ilusión a Mar Flores, que ya es abuela por segunda vez.
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Alejandra Rubio ya ha dado a luz a su segunda hija con Carlo Costanzia. Un nacimiento de lo más esperado y que llega apenas un año y medio después del nacimiento de Carlo, su primer hijo.
La segunda hija de Carlo Costanzia convierte también a Mar Flores, su madre, en abuela por partida doble. Una noticia que la ha colmado de emoción y ante la que no ha dudado en presentarse a toda prisa en el hospital, así como lo ha hecho Terelu Campos, la madre de Alejandra Rubio.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Mar Flores, que confirma que ha podido conocer a su nieta esta mañana. "Alejandra y Carlo no pueden estar más felices", asegura Mar Flores, "pero están muy cansados".
Mar Flores y Terelu Campos no han coincidido en el hospital y parece que ser abuelas no ha limado la tensión. "Mi familia es mi hijo, su mujer, mi nieto... lo demás viene en el paquete", afirma Mar, "si no ha habido relación antes, ¿por qué la va a haber ahora?".
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Pese a todo, Mar Flores asegura que la prioridad ahora es la paz familiar y que su hijo y Alejandra estén bien. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
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