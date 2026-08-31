Sara Carbonero, de vuelta a Madrid: sus vacaciones en Ecuador junto a su novio tras un año complicado

Sara Carbonero ha regresado a Madrid tras unas vacaciones de ensueño en Ecuador. La periodista ha cruzado el Atlántico junto a su amor, Jota Cabrera, para disfrutar de tres destinos dentro del mismo país.

Y es que no ha sido un año fácil para Carbonero, puesto que empezó enero con una operación de urgencia por un fuerte dolor abdominal y en abril sufrió la pérdida de su madre, Goyi Arévalo.

Además de sus vacaciones en el país latino, la periodista inició su verano en las Islas Canarias, de donde es su novio, y después gozó de las inmensas playas de Cádiz, junto a su hermana Irene Carbonero y sus amigas Isabel Jiménez y Raquel Perera, entre otras.

Y, como no, igual que para muchos, no pudieron faltar unos días en el pueblo. Sara se reencontró con sus amigas de la infancia en Corral de Almaguer, en Toledo: "Yo solo pido poder repetir esta foto cada verano y seguir teniendo la suerte de decir orgullosa que conservo a mis amigas desde hace 40 años".

Sara Carbonero junto a su novio José Luis Cabrera | Gtres

Un año complicado

Ha sido un año difícil para Sara Carbonero, y es que tras su problema de salud que sufrió en enero, ha tenido una recuperación lenta y, a su vez, muy discreta. El día de su cumpleaños, 4 de febrero, compartió que "Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy. Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma".

"Hoy cumplo un año más con una nueva cicatriz que me recuerda que he superado otra piedra en el camino", afirmó la periodista en su perfil de Instagram. Este verano, ahora hace 3 días, compartió una imagen de su cicatriz: "Qué alivio cuando dejamos de ser solo lo que nos pasó", comentó.

El 12 de abril, su madre falleció, un golpe muy duro que sacudió a toda la familia, y, sobre todo, a Sara: "Cuánto te echo de menos, cómo duele… No encuentro sentido ni rumbo, mamá…", escribió en Instagram 27 días después de la pérdida.

"Mamá, no habrá un solo día en el que no piense en ti, tu recuerdo seguirá vivo por siempre y tú seguirás viva en mi corazón. Te escribiré cada día. Dirección el cielo", expresó la periodista.

Es por todo lo vivido que ella misma reflexionó a principios de agosto que "o se te va el miedo o se te va la oportunidad". Carbonero compartió con sus seguidores: "Porque el miedo siempre tendrá argumentos para que esperes un poco más. La oportunidad, en cambio, no siempre tendrá la paciencia de esperarte".

Y así se ha resumido su verano, lleno de escapadas y viajes, destacando su gran travesía a Ecuador, donde ha podido desconectar y, sobre todo, disfrutar y apreciar de las pequeñas cosas que conforman la vida.

Su viaje a Ecuador

Su aventura empezó en Quito, la capital de Ecuador, donde pudo visitar el casco antiguo y algunos museos, entre ellos la Casa Guayasamín, dedicado al artista Oswaldo Guayasamín, uno de los pintores y escultores más importantes en Latinoamérica en el siglo XX. Allí la periodista compartió una de las reflexiones más populares del artista: "Lloré porque no tenía zapatos, hasta que vi a un niño que no tenía pies".

Tras unos días en la capital, la pareja puso rumbo a la Amazonía ecuatoriana, una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. En esta parada del viaje quedaron fascinados con los paisajes salvajes, la gran naturaleza que les rodeaba, la preciosidad de cada rincón y el romanticismo de cada puesta de sol.

Story de Sara Carbonero | Instagram

Como punto final, escogieron las Islas Galápagos, donde han realizado muchísimas actividades al aire libre: paseos por la playa junto a leones marinos, nadar con delfines y una caminata de tres horas que significó un gran reto para Sara.

Así pues, Sara Carbonero está de vuelta tras unas vacaciones en las que ha podido desconectar y reflexionar sobre la importancia de vivir la vida al máximo, decir que sí a planes que te apetecen y no dejar atrás viajes para otros años.