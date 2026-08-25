El almirante Garat reclama la presencia de Felipe VI en el Consejo de Seguridad Nacional para abordar la "guerra híbrida" de Marruecos

Tras 26 días del asalto a Ceuta, Pedro Sánchez ha convocado este martes una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional. El 31 de julio, único día que el presidente del Gobierno asistió a la ciudad autónoma, ya calificó la situación de "ataque a la integridad territorial", pero al día siguiente regresó a Madrid para viajar a Lanzarote.

"El Gobierno por fin se pone en el mismo lado de la raya que todos los españoles"

Ahora, la pregunta que se hace España es la misma que le plantea Lorena García al ex almirante Juan Rodríguez Garat: "¿Usted podría decirnos por qué se ha tardado tanto en tomar esta decisión, en poner en marcha el Consejo de Seguridad Nacional?". A esto, Garat responde claro y directo: "Mejor tarde que nunca, porque parece que el Gobierno por fin se pone en el mismo lado de la raya que todos los españoles, que entendemos que lo que ha ocurrido en Ceuta es un problema de seguridad nacional".

"Se han dedicado a combatir los efectos de la crisis en la opinión pública"

Sin embargo, el almirante reconoce que "no está todo conseguido" y mantiene que "ahora depende de cuál sea la agenda del propio Consejo". Además, Garat denuncia la manera de encarar el problema por parte del Gobierno: "Hasta ahora lo que parece es que el Gobierno, más que combatir la crisis, ha dedicado todos sus esfuerzos a combatir los efectos de la crisis en la opinión pública española: ha tratado de disminuir el número de inmigrantes, aumentar el número de los que se iban, exculpar a Marruecos, decir que no hay problemas de seguridad en Ceuta...".

"Si no se centra en el problema de verdad no habrán hecho más que ponerle una tirita a un enfermo terminal"

El almirante asegura que Pedro Sánchez "ha cambiado el foco, en lo que se refiere a la soberanía nacional, hacia los problemas humanitarios que tienen los inmigrantes" y sostiene que "es una buena decisión convocar este Consejo, aunque sea tarde". Sin emabargo, mantiene que "si no se centra en el problema de verdad, que es Marruecos, no habrán hecho más que ponerle una tirita a un enfermo terminal".

¿Debería acudir el rey al Consejo de la Seguridad Nacional?

En este contexto, otra pregunta que hay sobre la mesa es sobre si el rey Felipe VI debería acudir a este Consejo. Esta misma pregunta es la que le ha lanzado al almirante la presentadora.

"Yo entiendo que, tratándose de un tema como este, sería muy importante que estuviera. Pero para eso habría que enfocar la crisis en lo que de verdad tiene: una guerra híbrida entre Marruecos y España, no solo por la soberanía de Ceuta y Melilla, sino por otros temas políticos en los que no estamos de acuerdo y con los que tratan de presionarnos para que la política española se subordine a Rabat", ha respondido Garat.

De esta manera, mantiene que "si el Consejo está para decidir cómo reaccionar con Marruecos, cómo hacerle pagar sus enfrentamientos con España, entonces sí que debería estar Su Majestad".

Sin embargo, tiene claro que el rey no debería asistir si se van a tratar otros temas, como la distribución de los menores migrantes por las distintas ciudades españolas o cómo se va a solucionar el problema de la salud en Ceuta.

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