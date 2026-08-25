Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

REY EN CONSEJO DE SEGURIDAD

El almirante Garat reclama la presencia de Felipe VI en el Consejo de Seguridad Nacional para abordar la "guerra híbrida" de Marruecos

Juan Rodríguez Garat critica que el Gobierno haya centrado sus esfuerzos en "combatir los efectos de la crisis en la opinión pública" y reclama que el Consejo aborde el papel de Marruecos: "Si no, será ponerle una tirita a un enfermo terminal".

El almirante Garat reclama a Felipe VI en el Consejo de Seguridad Nacional

Publicidad

Sofía Avendaño
Publicado:

Tras 26 días del asalto a Ceuta, Pedro Sánchez ha convocado este martes una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional. El 31 de julio, único día que el presidente del Gobierno asistió a la ciudad autónoma, ya calificó la situación de "ataque a la integridad territorial", pero al día siguiente regresó a Madrid para viajar a Lanzarote.

"El Gobierno por fin se pone en el mismo lado de la raya que todos los españoles"

Juan Rodríguez Garat

Ahora, la pregunta que se hace España es la misma que le plantea Lorena García al ex almirante Juan Rodríguez Garat: "¿Usted podría decirnos por qué se ha tardado tanto en tomar esta decisión, en poner en marcha el Consejo de Seguridad Nacional?". A esto, Garat responde claro y directo: "Mejor tarde que nunca, porque parece que el Gobierno por fin se pone en el mismo lado de la raya que todos los españoles, que entendemos que lo que ha ocurrido en Ceuta es un problema de seguridad nacional".

"Se han dedicado a combatir los efectos de la crisis en la opinión pública"

Sin embargo, el almirante reconoce que "no está todo conseguido" y mantiene que "ahora depende de cuál sea la agenda del propio Consejo". Además, Garat denuncia la manera de encarar el problema por parte del Gobierno: "Hasta ahora lo que parece es que el Gobierno, más que combatir la crisis, ha dedicado todos sus esfuerzos a combatir los efectos de la crisis en la opinión pública española: ha tratado de disminuir el número de inmigrantes, aumentar el número de los que se iban, exculpar a Marruecos, decir que no hay problemas de seguridad en Ceuta...".

"Si no se centra en el problema de verdad no habrán hecho más que ponerle una tirita a un enfermo terminal"

Juan Rodríguez Garat

El almirante asegura que Pedro Sánchez "ha cambiado el foco, en lo que se refiere a la soberanía nacional, hacia los problemas humanitarios que tienen los inmigrantes" y sostiene que "es una buena decisión convocar este Consejo, aunque sea tarde". Sin emabargo, mantiene que "si no se centra en el problema de verdad, que es Marruecos, no habrán hecho más que ponerle una tirita a un enfermo terminal".

¿Debería acudir el rey al Consejo de la Seguridad Nacional?

En este contexto, otra pregunta que hay sobre la mesa es sobre si el rey Felipe VI debería acudir a este Consejo. Esta misma pregunta es la que le ha lanzado al almirante la presentadora.

"Yo entiendo que, tratándose de un tema como este, sería muy importante que estuviera. Pero para eso habría que enfocar la crisis en lo que de verdad tiene: una guerra híbrida entre Marruecos y España, no solo por la soberanía de Ceuta y Melilla, sino por otros temas políticos en los que no estamos de acuerdo y con los que tratan de presionarnos para que la política española se subordine a Rabat", ha respondido Garat.

De esta manera, mantiene que "si el Consejo está para decidir cómo reaccionar con Marruecos, cómo hacerle pagar sus enfrentamientos con España, entonces sí que debería estar Su Majestad".

Sin embargo, tiene claro que el rey no debería asistir si se van a tratar otros temas, como la distribución de los menores migrantes por las distintas ciudades españolas o cómo se va a solucionar el problema de la salud en Ceuta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

¿Qué le parece a Melchor León que Sánchez haya tardado 26 días en convocar el Consejo de Seguridad Nacional?

¿Qué le parece a Melchor León que Sánchez haya tardado 26 días en convocar el Consejo de Seguridad Nacional?: "Una falta de sensibilidad"

El almirante Garat reclama a Felipe VI en el Consejo de Seguridad Nacional

El almirante Garat reclama la presencia de Felipe VI en el Consejo de Seguridad Nacional para abordar la "guerra híbrida" de Marruecos

Juan Lobato

La impresión de Juan Lobato tras visitar Ceuta: "Inaceptable, no puede haber normalidad"

Carmen Morodo cuestiona las explicaciones de Juan Lobato sobre la actuación del Gobierno en Ceuta
CRISIS MIGRATORIA

Carmen Morodo "se niega a aceptar" que el Gobierno no conocía la situación en Ceuta: "No es un problema solo de incompetencia o de vacaciones"

El emotivo mensaje de Luis Fonsi, Antonio Orozco y Edurne a Ana Mena: "Es impactante escucharla en directo"
El Hormiguero

Luis Fonsi, Antonio Orozco y Edurne elogian el debut de Ana Mena como coach de La Voz Kids

"Yo me pico en todas las ediciones": Antonio Orozco confiesa qué diferencias nota entre La Voz y La Voz Kids
El Hormiguero

Antonio Orozco explica qué diferencias encuentra entre La Voz y La Voz Kids

Antonio Orozco, Luis Fonsi y Edurne presentaron en El Hormiguero la nueva edición de La Voz Kids y hablaron de su rivalidad como coaches.

“Tienes opción de todo”: David, a por el bote en AlaZ con Javier ya fuera de juego
AlaZ | 24 de agosto

“Tienes opción de todo”: David, a por el bote en AlaZ con Javier ya fuera de juego

El concursante barcelonés ha disputado el desenlace sabiéndose ya ganador del duelo, después de que su rival se plantara con 20 aciertos.

Wally López revoluciona la discografía de Hombres G: de ‘Un par de marcapasos’ a ‘Por qué no ser cocodrilo’

Wally López revoluciona la discografía de Hombres G: de ‘Un par de marcapasos’ a ‘Por qué no ser cocodrilo’

‘Satisfaction’ para Carmen Morales, enfado para Ana Ruiz: la divertida ironía de La Pista

‘Satisfaction’ para Carmen Morales, enfado para Ana Ruiz: la divertida ironía de La Pista

El lío de David con ‘La Morocha’ en La Pista: “Ni la vecina, ni la madre, ni la mujer”

El lío de David con ‘La Morocha’ en La Pista: “Ni la vecina, ni la madre, ni la mujer”

Publicidad