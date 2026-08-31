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¡Vuelve El Hormiguero! El próximo lunes arranca la nueva temporada

Pablo Motos y su equipo están de vuelta para dar el pistoletazo de salida a una temporada que promete emociones fuertes.

Pablo Motos

¡Vuelve El Hormiguero! El próximo lunes arranca la nueva temporada

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¡Se acabó la espera! El Hormiguero está de vuelta. Pablo Motos y su equipo han recargado las pilas durante este verano para regalar a la audiencia una temporada que promete ser única.

El próximo lunes a las 21:45 horas arranca esta nueva entrega del programa líder de las noches en la televisión. ¡Te esperamos!

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