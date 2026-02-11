Primera derrota de Alejandro en El Rosco: Francisco, sublime, le obliga a una gran remontada

Tras el empate que firmaron en el anterior programa, Alejandro y Francisco han ido a por todas en El Rosco, jugando por un bote de 118.000 euros. El duelo ha sido una montaña rusa de grandes jugadas y algún tropiezo sorprendente, hasta llegar a un desenlace de gran nivel con la primera derrota del madrileño desde que llegó a Pasapalabra.

Francisco ha comenzado la prueba con sólo tres segundos de diferencia. Por lo tanto, ha terminado siendo clave en cuanto al tiempo su victoria en La Pista. “Son dos programas a la primera”, ha destacado Roberto Leal, alucinando porque quizá ha llegado al fin concursante al que se le da realmente bien la prueba musical.

El gaditano ha empezado El Rosco… y también ha fallado en ese primer turno. Sin embargo, ha sabido reponerse de forma extraordinaria, especialmente con un turno de nueve aciertos y otro de ocho. Ha terminado la primera vuelta con 22 letras en verde, dejando a todos boquiabiertos con respuestas como la que ha dado en la Z. Después, se ha plantado, trasladando toda la presión al atril vecino.

Alejandro, que hasta ese momento había ido seguro pero tranquilo, se ha quedado a solas con el presentador cuando iba por la T y necesitaba ocho aciertos para ganar. Los podría haber logrado de no haberse equivocado en la V con un lapsus que ha lamentado al instante. Efectivamente, el jaque de su rival ha terminado siendo mate para el madrileño. ¡Descubre este trepidante Rosco en el vídeo!