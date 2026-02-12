Antena3
Álvaro de Marichalar, sobre las memorias del rey emérito: "Ese libro nunca debió escribirse"

El hermano de Jaime de Marichalar opina sobre las polémicas que han rodeado recientemente a la Casa Real. La última de ellas: Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I.

Álvaro de Marichalar

El apellido Marichalar pasó a formar parte de la Familia Real a mediados de los 90, cuando Jaime de Marichalar se casó con la infanta Elena de Borbón. Una unión que también afectó a su hermano, Álvaro de Marichalar, que vio su carrera deportiva opacada por la etiqueta de "hermano de".

Recientemente, la Casa Real se ha visto envuelta en polémicas tras la publicación de las memorias del rey emérito o las de Iñaki Urdangarin. Estas no han sentado bien a Álvaro de Marichalar, que considera que ambos "no se han respetado a sí mismos" al exponer su intimidad y la de la institución.

Álvaro de Marichalar

"Las memorias del rey no debieron escribirse", asegura. Según cuenta, la aportación de Juan Carlos I a España es "altísimamente positiva", pero ahora "ha perdido su grandeza". "A nivel personal se ha equivocado", señala Álvaro de Marichalar.

Hoy, Álvaro de Marichalar se adentra en los entresijos de la Casa Real y sus contradicciones. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

