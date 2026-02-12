La respuesta de Algeciras a Rufián tras decir que representaría a la ciudad: "Que le eche tinta a la impresora, que se le ha quedado seca"

Las declaraciones de Gabriel Rufián en el Congreso han provocado reacciones diversas entre los vecinos de Algeciras. El portavoz de ERC aseguró ante la prensa que, aunque es catalán e independentista, hay gente fuera de Cataluña que podría representar, y mencionó a la ciudad gaditana. "Representar a alguien de Algeciras a mi no me hace menos catalán ni menos independentista, me hace más normal y más útil", afirmó.

Las palabras no han pasado desapercibidas entre los vecinos. Muchos aseguran que no se sienten identificados con el dirigente independentista: "Qué sabe él de nuestra tierra", comentan algunos algecireños, que rechazan que pueda hablar en su nombre.

"Representados en absoluto"

Enrique, vendedor del mercado de Abastos de toda la vida, ha sido especialmente contundente: "Ni me representa ni quiero que me represente. Aquí estamos muy bien representados por los que tenemos en esta ciudad". Y añade una frase que no ha dejado indiferente a los colaboradores ni a la presentadora: "Que se quede en Cataluña y que ahí arregle sus cosas si puede, y que le eche tinta a la impresora, que a lo mejor se le ha quedado seca".

No obstante, también hay opiniones distintas. Algunos vecinos reconocen que podrían sentirse identificados con parte de su discurso, aunque la mayoría de los algecireños rechaza que el portavoz de ERC pueda asumir su representación.

