Hoy, Samantha Vallejo-Nágera visita El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Samantha Vallejo-Nágera, una de las figuras más populares de la gastronomía y la televisión en España. La chef visita el programa para charlar sobre su trayectoria, sus proyectos y el momento profesional que atraviesa.

Durante la entrevista, Samantha hablará de su visión de la cocina, de cómo ha evolucionado su carrera entre fogones y cámaras, y de las experiencias que la han convertido en uno de los rostros más conocidos del mundo gastronómico. Una visita llena de cercanía, anécdotas y pasión por la cocina.

Sobre ella

Samantha Vallejo-Nágera es chef, empresaria y presentadora de televisión. A lo largo de los años se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la gastronomía española, combinando su trabajo en la cocina con su presencia en televisión. Su carácter cercano, su energía y su estilo personal la han convertido en una de las profesionales más queridas por el público.