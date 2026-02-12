Antena3
Consejos de un buen ex, por Ana Milán: "No requiere tanto esfuerzo"

La invitada se ha mojado en las cuestiones que le han planteado las hormigas sobre una hipotética relación rota.

La actriz Ana Milán ha llegado a El Hormiguero con su energía arrolladora para hablar de sus nuevos proyectos. Entre risas y confesiones inesperadas, ha conquistado al público con su espontaneidad habitual.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado su momento para someter a la invitada a su desternillante 'Test de un buen ex'. En él, Ana debía mojarse sobre situaciones de lo más bizarras a las que se puede enfrentar tras romper una relación.

Ella, mundialmente conocida por no tener pelos en la lengua, no ha esquivado ninguna cuestión. La invitada ha dejado claro que no se esforzaría en intentar borrar a su expareja de una foto, que no perdonaría una infidelidad y que un antiguo romance no puede influir en la nueva relación. ¡No te lo pierdas!

