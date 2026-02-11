Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

La broma de Pablo Motos a Antonio Banderas: Ana Milán, cómplice haciéndole creer que estaba borracha

La actriz ha tratado de conversar con Antonio Banderas con la dificultad de tener puesto un idiotizador, por lo que escuchaba su propia voz con un retardo de un segundo.

La broma de Pablo Motos a Antonio Banderas: Ana Milán, cómplice haciéndole creer que estaba borracha

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Ana Milán ha regresado a El Hormiguero para compartir anécdotas personales y reflexiones sobre su trabajo como actriz, además de su faceta como comunicadora y escritora. De hecho, ha charlado con Pablo Motos sobre su libro 'Bailando lo quitao'.

Ana Milán, sincera sobre cómo lleva la edad: "Envejecer es una putada"

Durante la entrevista, el presentador también le ha propuesto reeditar un experimento que ya protagonizó en otra de sus visitas, cuando reservó mesa en un restaurante con el idiotizador. Esta vez, lo que han hecho es llamar a Antonio Banderas para que Ana le pidiera un par de entradas para su musical Godspell.

La broma ha comenzado muy bien porque el malagueño ha cogido el teléfono y ha empezado a charlar con Pablo, que le ha advertido de que Ana iba "un poco pedo". Después, ha sido la actriz quien ha empezado a hablar... notando los efectos de escucharse a sí misma con retardo.

Antonio, que al principio pensaba que todo era fruto de la mala calidad de la llamada, ha ido picando el anzuelo. "¿Qué es lo que has bebido?", ha terminado por preguntar a la actriz. ¡Descubre la broma al completo en el vídeo!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

La broma de Pablo Motos a Antonio Banderas: Ana Milán, cómplice haciéndole creer que estaba borracha

La broma de Pablo Motos a Antonio Banderas: Ana Milán, cómplice haciéndole creer que estaba borracha

"Pensé que le había matado": Ana Milán desvela las peores travesuras que hizo de pequeña

"Pensé que le había matado": Ana Milán desvela las peores travesuras que hizo de pequeña

Primera derrota de Alejandro en El Rosco: Francisco, sublime, le obliga a una gran remontada

Primera derrota de Alejandro en El Rosco: Francisco, sublime, le obliga a una gran remontada

Francisco, ¿al fin un buen concursante en La Pista?: “Son dos programas a la primera”
Mejores momentos | 11 de febrero

Francisco, ¿al fin un buen concursante en La Pista?: “Son dos programas a la primera”

Arancha del Sol sorprende en Pasapalabra con el lugar más raro para una siesta: “Antes me daba vergüenza”
Mejores momentos | 11 de febrero

Arancha del Sol sorprende en Pasapalabra con el lugar más raro para una siesta: “Antes me daba vergüenza”

Francisco, un concursante con “sangre fría”: así vivió su estreno en El Rosco
Mejores momentos | 11 de febrero

Francisco, un concursante con “sangre fría”: así vivió su estreno en El Rosco

Alejandro y Francisco han podido comenzar este programa con la tranquilidad de su empate, el primero en la etapa post Rosa y Manu.

Pepe Navarro
Lo vemos

Isabel Rábago, sobre la nueva ilusión de Pepe Navarro: "Le he preguntado por ella y no está enamorado"

Según la revista Semana, Pepe Navarro llevaría unos 15 meses con Verónica, modelo e influencer. Sin embargo, nuestra colaboradora Isabel Rábago ha podido hablar con él: ¿qué tipo de relación mantienen?

David Bisbal

David Bisbal agradece el apoyo tras la muerte de su padre: "Estamos tranquilos porque ya está en paz"

Paulina Rubio

Paulina Rubio despide a toda su plantilla en busca del presunto 'topo' de Colate Vallejo-Nágera: "Desconfía de su propia sombra"

Juan López

Juan López, el hombre de 82 años al que estudian por tener un cuerpo de 30: "Hay genética, pero también entrenamiento"

Publicidad