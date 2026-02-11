La broma de Pablo Motos a Antonio Banderas: Ana Milán, cómplice haciéndole creer que estaba borracha

Ana Milán ha regresado a El Hormiguero para compartir anécdotas personales y reflexiones sobre su trabajo como actriz, además de su faceta como comunicadora y escritora. De hecho, ha charlado con Pablo Motos sobre su libro 'Bailando lo quitao'.

Durante la entrevista, el presentador también le ha propuesto reeditar un experimento que ya protagonizó en otra de sus visitas, cuando reservó mesa en un restaurante con el idiotizador. Esta vez, lo que han hecho es llamar a Antonio Banderas para que Ana le pidiera un par de entradas para su musical Godspell.

La broma ha comenzado muy bien porque el malagueño ha cogido el teléfono y ha empezado a charlar con Pablo, que le ha advertido de que Ana iba "un poco pedo". Después, ha sido la actriz quien ha empezado a hablar... notando los efectos de escucharse a sí misma con retardo.

Antonio, que al principio pensaba que todo era fruto de la mala calidad de la llamada, ha ido picando el anzuelo. "¿Qué es lo que has bebido?", ha terminado por preguntar a la actriz. ¡Descubre la broma al completo en el vídeo!