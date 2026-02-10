Felipe González revela que no votará a Pedro Sánchez si es el candidato del PSOE en las generales

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha hecho análisis de la situación del PSOE, el partido que lideró y con el que dirigió el país durante 14 años, después del batacazo electoral en Aragón.

Felipe González echa de menos "autocrítica dentro de mi partido". Y critica que los argumentos de Ferraz sean que Pilar Alegría no ha tenido tiempo de consolidar su campaña.

El PSOE encadena varios malos resultados electorales y todas las encuestas siguen esa misma tendencia. Por eso, Felipe González augura que en las próximas elecciones generales saldrá una derecha "abrumadoramente mayoritaria". Y hablando de estos comicios y sin presupuestos generales, entiende que Sánchez debería convocar elecciones lo antes posible. El expresidente González ha recordado que él mismo lo hizo cuando no fue capaz de aprobar las cuentas. Que no haya presupuestos generales del Estado es "una clara violación de la Constitución".

"Que no haya Presupuestos viola la Constitución"

González piensa que Pedro Sánchez lo "único que quiere es contar los días para superar, como ya lo ha hecho, el tiempo que estuvo Zapatero en la Moncloa, superar a Aznar y, después, superarle a él". En este contexto ha revelado que si el candidato del PSOE en las próximas elecciones generales es Pedro Sánchez, votará en blanco, dejando claro que no votará "a ningún partido que no sea el PSOE".

No obstante, sobre la posibilidad de dejar el partido, en señal de protesta, González ha sido tajante: "¿Por qué voy a querer dejar el PSOE? Si alguien tiene que dejarlo, que lo deje el que lo destroza". El expresidente del Gobierno está inquieto porque su partido deje de ser "la alternativa". "Es legítimo que me preocupe, quiero a mi partido", ha comentado González.

El ascenso de Vox

Felipe González ha dicho que nunca pactaría con Vox pero que, "a mucha más distancia", estaría la posibilidad de que lo hiciera con los independentistas vascos de Bildu. González asegura que hay militantes que confirman que el PSOE está promoviendo el crecimiento de Vox para perjudicar al Partido Popular: "lo dicen claramente y me dicen que puede que nos hayamos pasado", explica González.

