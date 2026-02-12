Antena3
“No quiero pedirle perdón”: el rifirrafe entre los Sánchez Saborido en unos baños termales

Las hijas de Joaquín y Susana tendrán un pequeño desencuentro durante en viaje y sus padres tendrán que lidiar entre ellas.

el rifirrafe entre los Sánchez Saborido en unos baños termales

La aventura de los Sánchez Saborido en Japón continúa la próxima semana con un nuevo episodio. En él, veremos cómo Joaquín, Susana, Daniela y Salma visitan unos baños termales, lo que generará un conflicto entre ellos.

A Susana le preocupará especialmente su salud gastrointestinal, ya que lleva varios días sin ir al baño den el viaje. La mujer de Joaquín pedirá consejos a personas que se irán encontrando por el camino y tratará de buscar solución a su problema.

Además, la familia visitará una granja de wagyüs en los Alpes japoneses y aprenderán cómo es el cuidado de estos animales. ¡No te pierdas en jueves que viene, el tercer episodio de El Capitán en Japón!

