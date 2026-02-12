En el próximo programa | Programa 2
“No quiero pedirle perdón”: el rifirrafe entre los Sánchez Saborido en unos baños termales
Las hijas de Joaquín y Susana tendrán un pequeño desencuentro durante en viaje y sus padres tendrán que lidiar entre ellas.
La aventura de los Sánchez Saborido en Japón continúa la próxima semana con un nuevo episodio. En él, veremos cómo Joaquín, Susana, Daniela y Salma visitan unos baños termales, lo que generará un conflicto entre ellos.
A Susana le preocupará especialmente su salud gastrointestinal, ya que lleva varios días sin ir al baño den el viaje. La mujer de Joaquín pedirá consejos a personas que se irán encontrando por el camino y tratará de buscar solución a su problema.
Además, la familia visitará una granja de wagyüs en los Alpes japoneses y aprenderán cómo es el cuidado de estos animales. ¡No te pierdas en jueves que viene, el tercer episodio de El Capitán en Japón!
