Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Palabra de campeona

Los consejos de Rosa como ganadora de Pasapalabra a futuros concursantes: "Honestidad y paciencia"

La coruñesa da las claves más importantes a futuros aspirantes desde su propia experiencia y desvela algunos secretos de cómo se vive el concurso desde dentro.

Los consejos de Rosa como ganadora de Pasapalabra a futuros concursantes

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Si ahora mismo hay una voz autorizada para dar consejos sobre Pasapalabra, sin duda es Rosa Rodríguez. La coruñesa, como ganadora del mayor bote en la historia del concurso, de 2.716.000 euros, puede hablar de su propia experiencia como guía para los nuevos aspirantes y así lo hace en esta entrevista inédita. Su recomendación básica es doble: "Mucha honestidad con uno mismo y paciencia".

La clave del método de estudio de Rosa para Pasapalabra

Entre las claves que da para futuros concursantes destaca que, al jugar en El Rosco, se van a encontrar con que no tienen ninguna referencia visual, ni de aciertos, ni de tiempo: "Muchas personas me han preguntado si tenemos una pantalla abajo porque miramos a un punto fijo, pero la realidad es que intentas aislarte del ruido visual que hay alrededor y eso te ayuda a concentrarte". "Muchas veces no sabes cómo vas ni cómo va tu compañero", explica, por lo que "añade un punto de dificultad" al cambiar mucho en plató la experiencia que se tiene a través de la pantalla.

Rosa también reconoce que, además del estudio, hay que hacer repaso frecuente de lo ya aprendido. "Para que entren cosas, algunas salen porque no puedes estar en recuerdo activo de todo", afirma. Además, la coruñesa da algunos consejos para el momento del casting y confiesa qué le diría a su 'yo' del primer programa: "Relájate y disfruta más". ¡Dale al play y no te pierdas ni un detalle!

Roberto Leal imita la voz de Eros Ramazzotti como ayuda inesperada en La Pista

Roberto Leal imita la voz de Eros Ramazzotti como ayuda inesperada en La Pista

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

Antonio Maíllo

Analizamos con Antonio Maillo ¿quién será el líder de la nueva coalición de izquierdas?

La respuesta de Algeciras a Rufián tras decir que representaría a la ciudad

La respuesta de Algeciras a Rufián tras decir que representaría a la ciudad: "Que le eche tinta a la impresora, que se le ha quedado seca"

Álvaro de Marichalar

Álvaro de Marichalar, sobre las memorias del rey emérito: "Ese libro nunca debió escribirse"

Susana Díaz Vs. Jordi Sevilla
Crisis PSOE

Susana Díaz responde al "desahogo" de Jordi Sevilla tras llamarla cobarde: "No voy a caer en la melancolía de la frustración"

el rifirrafe entre los Sánchez Saborido en unos baños termales
En el próximo programa | Programa 2

“No quiero pedirle perdón”: el rifirrafe entre los Sánchez Saborido en unos baños termales

Los consejos de Rosa como ganadora de Pasapalabra a futuros concursantes
Palabra de campeona

Los consejos de Rosa como ganadora de Pasapalabra a futuros concursantes: "Honestidad y paciencia"

La coruñesa da las claves más importantes a futuros aspirantes desde su propia experiencia y desvela algunos secretos de cómo se vive el concurso desde dentro.

Consejos de un buen ex, por Ana Milán: "No requiere tanto esfuerzo"
Con Trancas y Barrancas

Consejos de un buen ex, por Ana Milán: "No requiere tanto esfuerzo"

La invitada se ha mojado en las cuestiones que le han planteado las hormigas sobre una hipotética relación rota.

Diana Murciano, tripulante de Alvia

Diana, tripulante de Alvia, critica las últimas palabras de Óscar Puente y Pedro Sánchez: "Vivimos realidades distintas"

Samantha Vallejo-Nágera

Hoy, Samantha Vallejo-Nágera visita El Hormiguero

Experiencias gastronómicas, confesiones y emociones fuertes en el segundo programa de El capitán en Japón

Experiencias gastronómicas, confesiones y emociones fuertes en el segundo programa de El capitán en Japón

Publicidad