Los consejos de Rosa como ganadora de Pasapalabra a futuros concursantes: "Honestidad y paciencia"

Si ahora mismo hay una voz autorizada para dar consejos sobre Pasapalabra, sin duda es Rosa Rodríguez. La coruñesa, como ganadora del mayor bote en la historia del concurso, de 2.716.000 euros, puede hablar de su propia experiencia como guía para los nuevos aspirantes y así lo hace en esta entrevista inédita. Su recomendación básica es doble: "Mucha honestidad con uno mismo y paciencia".

Entre las claves que da para futuros concursantes destaca que, al jugar en El Rosco, se van a encontrar con que no tienen ninguna referencia visual, ni de aciertos, ni de tiempo: "Muchas personas me han preguntado si tenemos una pantalla abajo porque miramos a un punto fijo, pero la realidad es que intentas aislarte del ruido visual que hay alrededor y eso te ayuda a concentrarte". "Muchas veces no sabes cómo vas ni cómo va tu compañero", explica, por lo que "añade un punto de dificultad" al cambiar mucho en plató la experiencia que se tiene a través de la pantalla.

Rosa también reconoce que, además del estudio, hay que hacer repaso frecuente de lo ya aprendido. "Para que entren cosas, algunas salen porque no puedes estar en recuerdo activo de todo", afirma. Además, la coruñesa da algunos consejos para el momento del casting y confiesa qué le diría a su 'yo' del primer programa: "Relájate y disfruta más". ¡Dale al play y no te pierdas ni un detalle!