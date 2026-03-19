Susana Díaz (PSOE): "La bromita de Mónica García me ha sentado fatal cuando la gente se está encontrando la gasolina a 2 euros"

El cara a cara entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno se ha centrado en reproches continuos sobre su 'no a la guerra' pero sin hablar de las medidas concretas que ha prometido el Gobierno para paliar los efectos de la guerra de Oriente Próximo. Este 'ping pong' dialéctico ha dejado críticas al Gobierno por centrarse en ese 'no a la guerra' y dejar de lado la propuesta de medidas.

La senadora del PSOE Susana Díaz cree que debe haber un paquete exclusivo de medidas y que se debatan en la Cámara. "Que los partidos tengan altura de miras y hagan un balance de lo que necesita el mercado de la vivienda en España, por ejemplo". Díaz hace esta alusión a las medidas de vivienda después del encontronazo entre Félix Bolaños y la ministra de Sanidad Mónica García. Bolaños era preguntado sobre si el decreto que se aprobará el viernes incorporará las demandas de Sumar en materia de vivienda y protección a los inquilinos, pero no ha podido responder antes que Mónica García, ministra de Sanidad, que pasaba justo por detrás y le interrumpiera contestando con determinación: "Sí, seguro".

"A mí la bromita de Mónica García me ha sentado fatal cuando la gente se encuentra la gasolina en dos euros en el surtidor. Eso no espero de un representante del Gobierno de España, que se pongan sobre la mesa medidas como la bonificación al combustible", matizaba.

"No puedes ir a la sesión de control a anunciar lo que supuestamente estás negociando"

Cree Susana Díaz que es lógico que Pedro Sánchez no revele nada del plan de medidas antiguerra en la sesión de control. "Si tú quieres que los grupos te apoyen no te puedes ir a la sesión de control a anunciar lo que supuestamente estás negociando. Sería una falta de respeto a los que se están sentando contigo. Si yo consigo darte una medida ya garantizo que los demás no me van a votar".

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